Стеклов заставил маленькую дочь идти по снегу без обуви

У знаменитости три дочери – Агриппина, Глафира и Арина. Средняя наследница актера, сегодня, 24 апреля, празднует 23-летие.
В личном аккаунте в соцсети "Фейсбук" Владимир Стеклов трогательно поздравил девушку с днем рождения. Звезда сериала "Грозный" поделилась воспоминаниями о детстве Глафиры.
"Тогда казалось, что мы росли вместе... Рядом... Но поскольку этот странный отец был постоянно в разъездах (дела-заботы) то со временем он стал понимать, что привозимые ранее куклы и прочие игрушки, уже не вызывают прежнего восторга и следовательно в отцовской практике надо, что-то менять (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказал артист.
Стеклов решил взять маленькую дочь с собой на спектакль. Артист играл Тригорина в чеховской "Чайке". Глафиру усадили в первый ряд. В какой-то момент ребенку стало скучно. Девочка поставила свою сумочку на авансцену и принялась возить ее туда-сюда. Спектакль быр сорван.
Домой отец и дочь возвращались поздно. Артист поставил машину на стоянку, вытащил сумки с продуктами и забрал с заднего сиденья спящего ребенка. Владимир поставил Глафиру на землю и попросил ее идти самостоятельно. Нести дочь на руках он не мог – сумки были очень тяжелыми.
"Шли...Был Январь, выла метель и под ногами хрустел чертов снег. На жалобы дочери: "Папа мне ножкам холодно", папа просил потерпеть и прибавить шаг...И только потом бросил взгляд на ребенка... На ногах у нее были только колготки..." – вспомнил Владимир Стеклов.
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