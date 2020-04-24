Стеклов заставил маленькую дочь идти по снегу без обуви

Актер из сериалов "Годунов" и "Грозный" рассказал забавный случай. Владимир Стеклов заставил дочь идти по снегу без обуви.

У знаменитости три дочери – Агриппина, Глафира и Арина. Средняя наследница актера, сегодня, 24 апреля, празднует 23-летие.

ПО ТЕМЕ Появился первый тизер нового исторического сериала "Грозный"

В личном аккаунте в соцсети "Фейсбук" Владимир Стеклов трогательно поздравил девушку с днем рождения. Звезда сериала "Грозный" поделилась воспоминаниями о детстве Глафиры.

"Тогда казалось, что мы росли вместе... Рядом... Но поскольку этот странный отец был постоянно в разъездах (дела-заботы) то со временем он стал понимать, что привозимые ранее куклы и прочие игрушки, уже не вызывают прежнего восторга и следовательно в отцовской практике надо, что-то менять (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказал артист.

Стеклов решил взять маленькую дочь с собой на спектакль. Артист играл Тригорина в чеховской "Чайке". Глафиру усадили в первый ряд. В какой-то момент ребенку стало скучно. Девочка поставила свою сумочку на авансцену и принялась возить ее туда-сюда. Спектакль быр сорван.

Домой отец и дочь возвращались поздно. Артист поставил машину на стоянку, вытащил сумки с продуктами и забрал с заднего сиденья спящего ребенка. Владимир поставил Глафиру на землю и попросил ее идти самостоятельно. Нести дочь на руках он не мог – сумки были очень тяжелыми.

"Шли...Был Январь, выла метель и под ногами хрустел чертов снег. На жалобы дочери: "Папа мне ножкам холодно", папа просил потерпеть и прибавить шаг...И только потом бросил взгляд на ребенка... На ногах у нее были только колготки..." – вспомнил Владимир Стеклов.