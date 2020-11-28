Голая Анастасия Волочкова без купальника шокировала публику

Дизайнерский наряд был сделан тайным возлюбленным Волочковой, Молодой человек позаботился о цензуре и прикрыл пикантные места на теле балерины мелкими камнями. По словам поклонников Анастасии, теперь ее внешний вид близок к совершенству.
Уже несколько недель подряд прима-балерина отдыхает на Мальдивах. Вместе с таинственным незнакомцев Волочкова нежится на лазурном побережье. Благодаря личному блогу можно проследить за "активным" времяпрепровождением звезды.
"То здесь полежала, то там. Вы всегда голая ходите? Даже ваш мужик уже намекает, что пора одеться", – написали подписчики одного из фан-клубов.
Анастасия уже давным-давно ограничила доступ к комментариям на странице в "Инстаграм". Похоже, что балерина заранее предусмотрела возбужденную реакцию фанатов. По словам самой Волочковой, теперь ее блог – это набор фотографий из жизни, который не подвергается оценке окружающих.
К слову, обновленные кадры примы уже разлетелись по всему интернету. Публика недоумевает, почему Анастасия рассказывает личные подробности, но так тщательно скрывает своего возлюбленного.
Поговаривали, что никакого ухажера и вовсе не существовало. Однако Волочкова всеми силами пыталась доказать, что на отдых она улетела не одна, а в компании молодого человека. Возлюбленному даже приходится участвовать в незатейливых фотоссесиях балерины. Теперь незнакомец создает оригинальные пляжные образы для примы.
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