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Авг. 12, 2017
просмотры: 123

Волочкова ужаснула дырявым купальником

567

Звезда балета Анастасия Волочкова удивила пользователей Сети новым купальником. В необычном наряде, судя по снимку, танцовщица появилась в кафе. 

Полупрозрачное бикини в сеточку стало шоком для поклонников Волочковой. Dni.Ru собрали самые необычные пляжные наряды звезды.

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