Волочкова ужаснула дырявым купальником

Звезда балета Анастасия Волочкова удивила пользователей Сети новым купальником. В необычном наряде, судя по снимку, танцовщица появилась в кафе.
Полупрозрачное бикини в сеточку стало шоком для поклонников Волочковой. Dni.Ru собрали самые необычные пляжные наряды звезды.
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