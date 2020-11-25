"Грудь выросла или купальник сел": балетная кикимора Волочкова вывалила свои ласты

Самое главное достоинства Анастасии Волочковой – способность первой посмеяться над собой и тем сам обезоружить злопыхателей. "Мальдивская балетная кикимора" – так лаконично подписала собственный снимок балерина. На нем она на фоне лазурной воды сидит в купальник и ластах.
"Хоть раз правду о себе написала", "Вместо груди – коровьи лепехи", "С твоими лапами и ласты не нужны", "Наконец-то обувь удобная", "Кикимора, у вас грудь выросла или купальник сел", "Ласты зачем, 50-м размером ноги они не нужны", "Ласты на ласты, а что с блинами делать?!" – изгаляются комментаторы под постом Волочковой. Она давно им не давала такой возможности, и теперь они выплескивают желчь с удовольствием.
Балерина находится на отдыхе на Мальдивах с 16 ноября. За это время она сделала шестьдесят публикаций, в которых демонстрирует купальники, шпагат, интерьеры отеля и роскошные пляжные виды. Мальдивская республика – излюбленное место Насти, куда она прилетает ежегодно и эпатирует народ.
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