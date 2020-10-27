Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Вторник
27 октября
Лента новостей
23:20
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года
23:04
"Поняли, что имеют дело с неадекватным человеком": Ветлицкая получила новый удар в спину
22:00
Жириновский призвал повесить Тихановскую
21:48
83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом
21:23
Путин пошутил о происхождении коронавируса
21:18
Сделано заявление об активизации эпидемического процесса в России
20:43
Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона
20:36
Волочкова испугала народ медицинской процедурой
19:51
Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться
19:36
На заводе в Москве полгода лежал труп
19:29
Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор
19:27
Сын запретил энергичной Поргиной случайные контакты на стороне
19:23
Под Москвой мужчина пытался зарезать собственную мать
19:12
Соратника умершего в тюрьме Тесака нашли мертвым в лесу
18:58
Появились данные о двойнике Елизаветы II
18:53
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
18:45
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
18:22
Жена откровенно рассказала о флирте Газманова с красивыми женщинами
18:19
Володин отметил потенциал БРИКС в борьбе с коронавирусом
18:07
"Так нельзя держать": Рудковской указали на ошибку в уходе за ребенком
17:30
Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом
17:29
Выявлены неуязвимые для коронавируса люди
17:12
На Западе пришли в восторг от 70-летнего альпиниста из России
17:08
Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
16:47
"Не могу на это смотреть": союз Киркорова с известным певцом вызвал отторжение
16:43
"Воткну палец в глаз и вырву переносицу": Виторган заподозрил Собчак в интрижке с известным писателем
16:03
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
16:00
Обнародована дата выхода сериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым
15:57
Ефремова оставили в тюрьме без средств: Арестовали счета
15:55
Помощник рассказал о состоянии попавшего в больницу Петросяна
15:39
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС
15:36
Вскрылись баснословные доходы Ксении Собчак
15:23
Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе
15:10
Опять по блату? Новый скандал сотряс Первый канал из-за "Голоса"
15:07
Евгения Петросяна срочно госпитализировали
14:58
Такшина из сериала "Не родись красивой" прокомментировала слухи о романе с известным актером
14:49
Водонаеву погнали в шею из общественного транспорта после конфликта с водителем
14:40
Лукашенко: Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами
14:33
"Бориса вообще нет!": брат потерял Моисеева
14:27
Перенесшие коронавирус дети из Подмосковья начали заболевать неизвестным синдромом
14:11
Раскрыт главный секрет пропавшей Кабаевой: Как Земфира
14:11
"Боялась ходить по квартире": Савичева поведала о диком страхе
14:07
Вирусолог назвал способ победить коронавирус за три недели
13:55
Стало известно о состоянии известного актера Никоненко после реанимации
13:42
Домогарову плюнули в лицо прямо во время спектакля
13:36
В Германии обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством
13:26
Режим Лукашенко загоняет себя в угол – эксперт
13:23
Перестрелка с полицейскими в Чечне: двое погибших
13:12
В Сети появилось постельное фото ловеласа Верника и звезды сериала "Кухня"
13:11
Стало известно о неутешительном диагнозе сына Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась
Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
Шоу-бизнес

"Поняли, что имеют дело с неадекватным человеком": Ветлицкая получила новый удар в спину

Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный музыкальный критик Сергей Соседов перечислил ошибки певицы Натальи Ветлицкой. Эксперт объяснил, почему возвращение вокалистки на большую сцену так и не состоялось.
прочитано 322 раза

О том, что собирается реанимировать карьеру, Ветлицкая заявила в конце 2019 года. Для этих целей Наталья дала несколько весьма откровенных интервью. Пару дней назад на одной из столичных площадок должен был состояться сольный концерт вокалистки. Поклонники ожидали нечто грандиозное, однако остались ни с чем. Мероприятие перенесли на 2021 год, как утверждают организаторы, это произошло из-за пандемии COVID-19.

ПО ТЕМЕ

Возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось грандиозным провалом

Напившийся Уткин бросился страстно целовать Ветлицкую

На Наталью Ветлицкую посыпался шквал критики. Очередной удар в спину вокалистка получила от музыкального критика Сергея Соседова.

Эксперт отметил, что Ветлицкая оказалась не готова к реалиям российского шоу-бизнеса. Пока артистка жила в Испании, в России многое изменилось. Наталье следовало создать бизнес-план, а уже потом штурмовать сцену. Дескать, сейчас у отечественного слушателя новые герои и, чтобы конкурировать с ними, надо приложить "титанические" усилия. Соседов считает, что Ветлицкая рассчитывала на халяву.

Сергей добавил, что у артистки было только два пути: либо давать живые концерты, либо нарочито хайповать, чтобы "прикрыть" скудные вокальные данные. Ветлицкая не смогла ни того, ни другого. Наталья, по его мнению, "всегда была фонограммной певицей". Сейчас просто открывая рот зал не собрать.

Как отметил критик, Наталья Ветлицкая необъективно оценивает себя, требуя от организаторов концертов баснословных гонораров. "Они поняли, что имеют дело с неадекватным человеком", – заметил музыкальный эксперт.

Как писали "Дни.ру", за выступление Наталья Ветлицкая требовала от устроителей концертов 3,5 миллиона рублей. Поговаривают, что именно из-за этого организаторы отказались работать с подзабытой звездой.

Автор: 27 октября 2020, 23:04 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться
Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

Шоу-бизнес

83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом
Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона
Волочкова испугала народ медицинской процедурой
Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Помощник рассказал о состоянии попавшего в больницу Петросяна

О том, как себя чувствует юморист, сообщил Сергей Жорин
Шоу-бизнес

Волочкова испугала народ медицинской процедурой

Балерина подверглась осуждению

Шоу-бизнес

Жена откровенно рассказала о флирте Газманова с красивыми женщинами

Пара вместе уже много лет
Шоу-бизнес

Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор

Артистка показала изменения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+