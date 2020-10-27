"Поняли, что имеют дело с неадекватным человеком": Ветлицкая получила новый удар в спину

Известный музыкальный критик Сергей Соседов перечислил ошибки певицы Натальи Ветлицкой. Эксперт объяснил, почему возвращение вокалистки на большую сцену так и не состоялось.

О том, что собирается реанимировать карьеру, Ветлицкая заявила в конце 2019 года. Для этих целей Наталья дала несколько весьма откровенных интервью. Пару дней назад на одной из столичных площадок должен был состояться сольный концерт вокалистки. Поклонники ожидали нечто грандиозное, однако остались ни с чем. Мероприятие перенесли на 2021 год, как утверждают организаторы, это произошло из-за пандемии COVID-19.

На Наталью Ветлицкую посыпался шквал критики. Очередной удар в спину вокалистка получила от музыкального критика Сергея Соседова.

Эксперт отметил, что Ветлицкая оказалась не готова к реалиям российского шоу-бизнеса. Пока артистка жила в Испании, в России многое изменилось. Наталье следовало создать бизнес-план, а уже потом штурмовать сцену. Дескать, сейчас у отечественного слушателя новые герои и, чтобы конкурировать с ними, надо приложить "титанические" усилия. Соседов считает, что Ветлицкая рассчитывала на халяву.

Сергей добавил, что у артистки было только два пути: либо давать живые концерты, либо нарочито хайповать, чтобы "прикрыть" скудные вокальные данные. Ветлицкая не смогла ни того, ни другого. Наталья, по его мнению, "всегда была фонограммной певицей". Сейчас просто открывая рот зал не собрать.

Как отметил критик, Наталья Ветлицкая необъективно оценивает себя, требуя от организаторов концертов баснословных гонораров. "Они поняли, что имеют дело с неадекватным человеком", – заметил музыкальный эксперт.

Как писали "Дни.ру", за выступление Наталья Ветлицкая требовала от устроителей концертов 3,5 миллиона рублей. Поговаривают, что именно из-за этого организаторы отказались работать с подзабытой звездой.