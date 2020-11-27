"Брак оказался бракованный": стало известно о внезапном разводе Гузеева и звезды "Интернов"

30 ноября в эфире телеканала НТВ состоится премьера сериала "Глаза в глаза". Съемки шестидесятисерийного детектива длились полтора года и за это время в личной жизни некоторых героев разгорелись нешуточные страсти. Так, исполнитель главной роли – следователя Олега Крылова – актер театра и кино Сергей Гузеев и звезда сериала "Интерны", исполнившая роль подруги главной героини, Юлия Назаренко-Благая успели пожениться и развестись. Но не на экране, как можно было бы подумать, а в реальной жизни.



"Это проект был настолько наполнен самыми разными событиями, что вместил в себя, пожалуй, даже целую отдельную жизнь, – рассказал "Дни.ру" Сергей Гузеев. – Мы познакомились с Юлей на пробах, за год до начала съемок. В свое время она пробовалась на главную женскую роль, и наш режиссер Дима Пантелеев это помнил и пригласил ее на роль подруги главной героини. Знали мы на тот момент друг друга довольно поверхностно"

"Когда мы уже встретились на съемках, у нас завязались отношения, – продолжает актер. – Все очень быстро закрутилось и продолжилось очень романтично – предложением руки и сердца на съемочной площадке. Вскоре мы поженились. Конечно, я бы уверен, что это всерьез и надолго. Вроде бы два взрослых человека, ровесники. Мне казалось, что все происходит так быстро и именно таким счастливым образом, как и должно быть".

"Но насколько осознанным мне казалось это решение тогда, настолько же не сомневался в разводе спустя год, – вздыхает Сергей. – Более того, я думаю, что решение о разводе – это чуть ли не самый взвешенный поступок в моей жизни. Говорю абсолютно серьезно. Брак оказался бракованным. Стало понятно, что мы не сходимся по каким-то очень важным, базовым вещам, которые закладываются родителями с детства. Надеюсь, у нас нет друг на друга обид. Во всяком случае, с моей стороны – однозначно, нет. Просто два человека сильно ошиблись, потому что сильно поторопились. Бывает и такое".