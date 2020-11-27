Тест: Как хорошо Вы знаете Меган Маркл

За личной жизнью членов британской королевской семьи следит весь мир. Самыми популярными персонами сегодня являются принц Гарри и Меган Маркл.

Свадьба младшего внука королевы наделала много шума в прессе и разделила общество на два лагеря. Одни отказались признать избранницу принца Гарри членом семьи из-за ее репутации, другим же, наоборот, понравилась свободная и своенравная девушка, Меган Маркл даже сравнили с покойной принцессой Дианой.

"Дни.ру" предлагают Вам проверить свои знания о герцогине Сассекской. Сможете ли вы ответить на все вопросы о личной жизни Меган Маркл? Кем она работала до брака с принцем Гарри? Сколько у пары детей? Делитесь своими результатами теста в комментариях!



