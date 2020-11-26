Эксперт раскрыла тайну сверхъестественного преображения Кейт Миддлтон

Недавно внимание СМИ привлек внешний вид Герцогини Кембриджской. Последней каплей стал ролик, где Кэтрин подвела итоги своего опроса о воспитании подрастающего поколения.
По словам Оливии, в изменениях жены принца Уильяма, на самом деле, нет ничего сверхъестественного. Герцогиня просто изменила подход к макияжу. Раньше она отдавала предпочтение темным теням и подводкам для глаз, ярким румянам и матовой косметике, что очень визуально ее старило. Теперь же Миддлтон перешла на светлую сторону: свежие персиковые оттенки теней и румян, деликатный блеск и карандаш для бровей. Макияж, в целом, стал спокойнее.
Визажистка уверена: изменения не случайны. Скорее всего на нее, как и на многих простых девушек, повлияла пандемия. Кэтрин несколько раз появлялась на дистанционных встречах совсем без макияжа, чего раньше с ней не происходило.
Напомним,
не так давно Кейт Миддлтон изменила привычный цвет волос. Она показала
новое окрашивание, которое профессионалы называют "бронд". Термин образовался
от смешения слов "брюнетка" и "блондинка", так как суть оттенка заключается в
добавлении золотистых прядей в шоколадную копну волос для придания объема.
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