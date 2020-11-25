Съемки скандального проекта для Бузовой обернулись стрессом: крики и драки

Неприятная ситуация произошла на съемках шоу "Бородина против Бузовой", в котором обычно обсуждается тайны участников реалити-шоу "Дом-2". Звезды телестройки устроили скандал, который остановить, казалось, невозможно. По словам Ольги Бузовой, недавний выпуск не обошелся без криков, ссор, матов и драк.
Из-за эмоционального эфира телеведущая пожаловалась на упадок сил. "У меня стресс круглосуточно", – сообщила она подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Ольга не помнит, чтобы съемки выпусков шоу "Бородина против Бузовой" были настолько сложными.
Поведение участников "Дома-2" поп-дива объяснила 2020-ым. Мол, сложный год негативно повлиял на звезд реалити-шоу. Молодые люди устали настолько, что не могут контролировать себя.
Ранее Бузова уже призывала участников телестройки к человечности. Она по-прежнему пытается помочь каждому из них, разбираясь в их проблемах.
Напомним, Ольга Бузова до сих пор принимает участие в шоу "Ледниковый период". Во время недавнего эфира поклонники наблюдали за лучшим выступлением телеведущей. Поп-дива вполне могла покинуть проект, но судьи поставили высокие оценки.
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