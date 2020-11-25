Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса

Продюсер проекта на Первом канале Илья Авербух признался, сколько платит за выступления в шоу. Судя по всему, из-за эпидемии коронавируса в мире экономическая ситуация изменилась, и зарплаты артистам пришлось сократить.
Илья Авербух рассказал, что в среднем за один выход на лед артисты и фигуристы получают от 100 до 200 тысяч рублей, пишет "Р-Спорт". Причем гонорар им приходится делить пополам. То есть получается, что Ольга Бузова в паре с Дмитриев Соловьевым могут получить по 50 тысяч рублей.
Что будет с проектом дальше, продюсер и сам не знает, потому что экономическая ситуация может измениться в любой момент.
"Мы будем смотреть, как это вообще сейчас все будет, как рынок будет восстанавливаться", – сказал Илья Авербух.
Нельзя не принять во внимание тот факт, что один номер шоу занимает около четырех минут эфирного времени, а это пиар, самореклама для любого артиста на федеральном телеканале. Так что этот плюс тоже стоит учитывать. Как бы звезды совсем не перешли на бартер...
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