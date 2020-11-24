Визажист изуродовал красавицу Кейт Миддлтон

Неудачный мейкап удивил пользователей Сети. Ведь Кейт Миддлтон выглядит всегда просто идеально. Подданные Ее Величества Елизаветы II регулярно обсуждают любые изменения в облике герцогини Кембриджской.
Последнее появление супруги принца Уильяма на публике вызвало множество вопросов. На опубликованном в инстаграм-аккаунте Кенсингтонского дворца видео Кейт Миддлтон выглядит очень уставшей.
Можно предположить, что герцогиня участвовала в записи ролика в тот момент, когда скончался любимый пес семьи, кокер-спаниель Лупо. Однако более внимательные и знакомые с миром красоты люди сразу поняли основную причину эффекта "заплаканных глаз" Кейт Миддлтон.
Она заключается в выборе косметики. Обычно в мейкапе герцогини доминируют бежевые оттенки. Но на сей раз визажист нанес на веки Кейт Миддлтон розоватые перламутровые тени. А они считаются одними из самых опасных в применении, вызывая иногда тот самый нежелательный эффект.
Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон продумала план на тот случай, когда она станет королевой Великобритании. Уже сейчас она хочет изменить некоторые нормы, которых придерживаются представители монаршей династии. В первую очередь герцогиня Кембриджская намерена изменить правило, согласно которому она будет чаще появляться на публике.
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