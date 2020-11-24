Кудрявцева спровоцировала волну критики в адрес Бузовой: Человек-бревно

Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграм" видео своего выступления в третьем сезоне шоу "Танцы со звездами". Телеведущая решила показать поклонникам, как исполнила танго вместе с танцором Алексеем Мазуриным. Тогда знаменитая блондинка поразила многих грацией и мастерством, заняв в проекте почетное второе место.
Пользователи Сети признались, что уже забыли об участии Кудрявцевой в "Танцах со звездами", ведь с тех пор прошло уже 12 лет. Помнит разве что Анфиса Чехова, которая принимала участие в том сезоне шоу. Телеведущая, которая, в отличие от своей коллеги, не смогла добраться до финала, отметила: "Лерыч, как ты была хороша".
Если бы не публикация Кудрявцевой, интернет-пользователи не стали бы вновь говорить об Ольге Бузовой и ее участии в "Ледниковом периоде". Одна из поклонниц Леры считает, что ведущей реалити-шоу "Дом-2" нужно брать пример с изящной блондинки. Мол, поп-диве не стоит возмущаться, когда члены жюри ставят низкие оценки.
"Если человек-бревно, то ничего с этим не поделает и надо принять как есть", – высказалась подписчица об Ольге и похвалила Леру за красивый танец.
Напомним, недавно в шоу "Ледниковый период" разгорелся скандал. Многие поклонники Ольги Бузовой посчитали, что члены жюри занижают оценки телеведущей только из-за личной неприязни. Когда ожидания поп-дивы не оправдываются, она не сдерживает слезы. Другие же телезрители называют Бузову одной из худших участниц этого сезона проекта.
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