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Перенесший коронавирус Стас Михайлов обратился к россиянам

Стас Михайлов. Фото: Press Service of Stas Mikhailov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно стало известно, что заслуженный артист России Стас Михайлов переболел коронавирусом. Певец решил обратиться к народу и рассказать подробнее о недуге. 
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"Сначала пропадает обоняние, потом держится температура", – отметил переболевший коронавирусом Стас Михайлов в телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым. Артист рассказал, что из-за этого был госпитализирован в столичную клинику, где медики диагностировали у него  двухстороннюю пневмонию.

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Врачей Михайлов называет героями, которые ежедневно тратят свои силы на спасение тяжелобольных пациентов. Он был свидетелем, как каждый день сотни человек пребывают с пневмонией из-за COVID-19. Поэтому артист призывает россиян оставаться дома и не усложнять и без того неблагоприятную ситуацию в стране. 

Певец также отметил, что счастлив был в такой момент оказаться в России. Он наслушался историй знакомых из других стран, где медики якобы хуже относятся к пациентам. 

Автор: 13 апреля 2020, 22:00

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