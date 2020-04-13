Перенесший коронавирус Стас Михайлов обратился к россиянам

"Сначала пропадает обоняние, потом держится температура", – отметил переболевший коронавирусом Стас Михайлов в телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым. Артист рассказал, что из-за этого был госпитализирован в столичную клинику, где медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию.
Врачей Михайлов называет героями, которые ежедневно тратят свои силы на спасение тяжелобольных пациентов. Он был свидетелем, как каждый день сотни человек пребывают с пневмонией из-за COVID-19. Поэтому артист призывает россиян оставаться дома и не усложнять и без того неблагоприятную ситуацию в стране.
Певец также отметил, что счастлив был в такой момент оказаться в России. Он наслушался историй знакомых из других стран, где медики якобы хуже относятся к пациентам.
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