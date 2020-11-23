Волочкова перестала платить ЖКХ и крупно задолжала

В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова часто демонстрирует свой шикарный дом и его интерьеры. Пышное убранство жилища знаменитости поражает своей роскошью. Дом всегда усыпан цветами, а на стенах изображены художественные портреты самой Анастасии. Оказалось, что за такую роскошь балерина задолжала немало денег.



Особняк Анастасии Волочковой в Подмосковье стоил при покупке два миллиона долларов. Дом площадью 850 квадратных метров с участком 17 соток расположен в элитном поселке Николо-Урюпино, в 13 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. За такие просторные апартаменты балерине приходилось платить по 60 тысяч рублей в месяц. Но уже несколько лет звезда обходится без этих трат.

Дело в том, что 44-летняя Анастасия Волочкова требует от своей управляющей компании документы о проделанных работах, которые указаны в платежке за ЖКХ. Конечно, таких документов нет. Поэтому вот уже несколько лет артистка просто не платит за коммунальные услуги. Об этом в эфире передачи "Звезды сошлись" рассказала сама бывшая прима Большого театра.



Долг за все это время накопился порядка миллиона рублей, но Анастасию это не тревожит. Она не собирается отдавать этот долг управляющей компании. Сейчас она и ее соседи сотрудничают с другой обслуживающей организацией. Сколько стоят ее услуги, она не уточнила.

К слову, у звезды в собственности не только этот шикарный дом, но и элитные апартаменты в Санкт-Петербурге с видом на Русский музей, которые ей достались от Сулеймана Керимова.

