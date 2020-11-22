"Направил им претензию": Жигунов опроверг слухи о совместной работе с Заворотнюк

Поговаривали, что Анастасия Заворотнюк полностью восстановилась и готова принимать участие в телевизионных съемках. Более того, журналисты отмечали, что актриса появится в новом шоу в компании давнего друга Сергея Жигунова.
Многочисленная аудитория не стала отрицать, что мечтала вновь увидеть блистательных актеров вместе. Однако большинство не смогло поверить в эти сказочные новости. Реакция Сергея Жигунова не заставила себя долго ждать. Благодаря оперативному обращению артиста все узнали, что создание совместного проекта все-таки не планируется.
По словам экс-коллеги Заворотнюк, назойливые СМИ так и стремятся выдумать что-нибудь новое и эксклюзивное. Стоит отметить, что Жигунов уже не в первый раз обращается в суд. Актер пытается наказать недоброжелателей и вывести журналистов на чистую воду.
"Я уже направил им претензию. Мои юристы рассматривают возможность подачи иска и по этому поводу", – высказался Сергей.
Домыслы о том, что он общается с Анастасией Заворотнюк и принимает с ней участие в проекте, артист назвал просто смешными. Похоже, что поклонники до сих пор не могут смириться с тем фактом, что оба артиста построили счастливую жизнь вдалеке друг от друга.
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