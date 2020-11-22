"Направил им претензию": Жигунов опроверг слухи о совместной работе с Заворотнюк

Несколько дней назад были опубликованы новости, рассказывающие об успешном выздоровлении Анастасии Заворотнюк. СМИ пророчили быстрое развитие в творческой карьере артистки и сотрудничество с бывшим коллегой Сергеем Жигуновым. Оказалось, что все известия это всего лишь очередная выдумка.

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