"На него можно подать в суд": Шаляпину врезали за призыв к уходу старожилов эстрады

По мере того, как коронавирус в России распространяется пугающими темпами, в стране вводятся различные ограничительные меры, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на медучреждения. Зачастую под запрет попадают массовые мероприятия, что включает в себя концерты и выступления.
В результате те артисты, чья деятельность связана с публичными живыми представлениями, лишились большей части своего дохода. Многие из них возмутились своим положением и начали требовать от государства всяческих льгот, в том числе – на продукты. Разумеется, у власти и обычных граждан такие жалобы вызвали лишь легкую улыбку. Оно и понятно – множество представителей других профессий и вовсе лишились работы и всех сбережений.
Но звезды отечественной эстрады были неумолимы. Известный певец Валерий Меладзе предложил коллегам бойкотировать различные новогодние шоу, дабы обратить на себя внимание. Вскоре он одумался и отменил свой призыв, но слово, как известно, – не воробей.
Другой знаменитый певец – Прохор Шаляпин – высмеял жалобы подобных "старожилов" эстрады, которые, по его словам, итак не сходят с телеэкранов. Он заявил, что фигурально желает "смерти сегодняшнему шоу-бизнесу", отметив, что сегодня на сцене "поет одна шваль".
Шаляпин добавил, что зрители будут лишь рады уходу поднадоевших лиц, которые таким образом освободят дорогу молодым артистам. Они-то действительно пострадали из-за пандемии коронавируса в России сегодня.
За знаменитостей "старой школы" вступился звездный адвокат Сергей Жорин. Юрист обратил внимание, что за резкие высказывания на Прохора Шаляпина вполне можно подать в суд. Но для этого нужно уточнить, кого он имел ввиду и провести экспертизу. Жорин от души "врезал" Шаляпину, заявив, что тот известен как "герой-любовник", но не как певец.
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