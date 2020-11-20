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Шоу-бизнес

"На него можно подать в суд": Шаляпину врезали за призыв к уходу старожилов эстрады

Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Уходящий год стал испытанием для всего человечества из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Деятели шоу-бизнеса оказались в числе тех, кто пострадал от ковида больше всего.
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По мере того, как коронавирус в России распространяется пугающими темпами, в стране вводятся различные ограничительные меры, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на медучреждения. Зачастую под запрет попадают массовые мероприятия, что включает в себя концерты и выступления.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

В результате те артисты, чья деятельность связана с публичными живыми представлениями, лишились большей части своего дохода. Многие из них возмутились своим положением и начали требовать от государства всяческих льгот, в том числе – на продукты. Разумеется, у власти и обычных граждан такие жалобы вызвали лишь легкую улыбку. Оно и понятно – множество представителей других профессий и вовсе лишились работы и всех сбережений.

Но звезды отечественной эстрады были неумолимы. Известный певец Валерий Меладзе предложил коллегам бойкотировать различные новогодние шоу, дабы обратить на себя внимание. Вскоре он одумался и отменил свой призыв, но слово, как известно, – не воробей.

Другой знаменитый певец – Прохор Шаляпин – высмеял жалобы подобных "старожилов" эстрады, которые, по его словам, итак не сходят с телеэкранов. Он заявил, что фигурально желает "смерти сегодняшнему шоу-бизнесу", отметив, что сегодня на сцене "поет одна шваль".

Шаляпин добавил, что зрители будут лишь рады уходу поднадоевших лиц, которые таким образом освободят дорогу молодым артистам. Они-то действительно пострадали из-за пандемии коронавируса в России сегодня.

За знаменитостей "старой школы" вступился звездный адвокат Сергей Жорин. Юрист обратил внимание, что за резкие высказывания на Прохора Шаляпина вполне можно подать в суд. Но для этого нужно уточнить, кого он имел ввиду и провести экспертизу. Жорин от души "врезал" Шаляпину, заявив, что тот известен как "герой-любовник", но не как певец.

Автор: 20 ноября 2020, 21:16 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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Прохор продается за 5 рублей в московский туалетах
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