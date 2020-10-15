Миддлтон пошла наперекор Елизавете II

Видеообращение к победителям герцогиня записала в Музее естественной истории в Лондоне. Кстати, она является покровительницей этого заведения. Однако многих поразил выбор одежды для выступления: черные блузка, брюки и пиджак.
Стоит отметить, что Елизавета II никогда не надевает одежду темных оттенков на королевские мероприятия. Исключение – похороны. Неясно, почему Кейт Миддлтон нарушила протокол. Возможно, дело в том, что она не придала значения выступлению в формате онлайн. Однако это все равно можно назвать грубым нарушением правил.
Напомним, ранее стало известно, что для укладки волос Кейт Миддлтон требуется немало времени. Также для борьбы с непокорными локонами герцогиня использует целый набор из расчесок, гребней, щеток, фенов и плоек.
Чтобы сделать фирменную прическу, супруга принца тратит уйму времени. Сначала на мокрые волосы наносится мусс для объема, затем кудри сушатся феном, после этого – плойка, которая укладывает пряди в нужном направлении. Завершает процедуру сыворотка для блеска.
Даже принц Уильям порой не выдерживает, наблюдая за манипуляциями жены с волосами. Впрочем, возможно, лысеющий герцог просто завидует роскошной гриве Кейт.
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