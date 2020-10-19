Эмин и Лепс красиво обслужили мужа Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил свой день рождения. В честь торжественного события был организован праздник с участием представителей отечественного шоу-бизнеса.

На празднике по случаю дня рождения Дмитрия Пескова гуляли певица Анита Цой с супругом, телеведущая, певица, жена медиамагната Елена Север, дизайнер Эмма Салимова, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, "золотой голос России" Николай Басков, любимец дам Стас Михайлов, королева шансона Любовь Успенская и многие другие.

Разумеется, ярче всех блистала супруга именинника, прославленная фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка предстала перед гостями в эффектном фиолетовом платье. Татьяна веселилась так отчаянно, что в какой-то момент даже сбросила туфли на высоком каблуке.

Примечательно, что на празднике отметился и ее партнер по льду Роман Костомаров. Фигуристы вышла на танцпол и так зажигательно станцевали, что сорвали овации зала. Разумеется, Татьяна Навка отметилась и вместе с Дмитрием Песковым. Они медленно двигались под хит Эмина Агаларова "Я лучше всех живу".

Песню, ставшую его своеобразной визитной карточкой, Эмин исполнил на сцене под живой аккомпанемент музыкантов и подпевки. Интересно, что за барабанами сидел прославленный исполнитель Григорий Лепс. На это внимание зала обратил сам Эмин Агаларов. Тот, заметив, что к нему привлечены глаза всех гостей, немедленно замахал руками в знак того, что не он является звездой нынешнего вечера.

Кульминацией праздничного вечера стал огромный торт, украшенный фигурными коньками. Напомним, что фигурным катанием занимается не только Татьяна Навка, но и их с Дмитрием Песковым дочь Надежда. "Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!" – обратилась к имениннику прославленная фигуристка.