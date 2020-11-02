Съехали губы: Варнаву просят остановиться с пластикой

В Сети в пух и прах разнесли Екатерину Варнаву за постоянные преображения и неестественность. Актриса то и дело демонстрирует "апгрейд" своего лица и тела, тем самым разочаровывая подписчиков. Многие считают, что звезда утратила индивидуальность.

прочитано 666 раз