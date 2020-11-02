"Как смерть": опухший Светлаков напугал россиян

Накануне Ксения Собчак в личном блоге поделилась фотографией с Сергеем Светлаковым. Знаменитость похвасталась, что актер прикупил худи из ее коллекции.

Артистка пошутила, что Сережа наконец-то накопил денег и смог себе позволить мерч шоу "Осторожно, Собчак!". Также телеведущая анонсировала совместный проект. "Что-то будет", – заинтриговала актриса.

На фотографии Ксения Собак сидит на диване и с улыбкой смотрит в кадр. За ее спиной стоит Сергей Светлаков, он уперся руками на подлокотник и чуть склонился к артистке. Юморист натянул на себя капюшон толстовки. Вероятно, свет неудачно упал на лицо, потому что внешний вид комика напугал подписчиков.

Многие отметили, что Светлаков на себя совсем не похож. Некоторые сравнили его со смертью и предложили дать в руки косу, чтобы соответствовать образу.

"У Сережи лицо как будто на него седло накинули (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем ему этот мешок с надписью", "Светлаков уже не тот 😂", "Это костюм на Хэллоуин он купил. Ему еще косы не хватает", "Светлаков в этом образе похож на слугу Ведьмы из "Карлик нос", "Как смерть", – написали в комментариях.

Напомним, недавно Ксения Собчак оказалась в центре скандала после высказывания в адрес президента Франции. Она встала на защиту Эммануэля Макрона, который осудил теракт в одной из школ своей страны. Учителя, который продемонстрировал детям карикатуру на пророка Мухаммеда, зверски убили. По мнению политика, во Франции продолжат публиковать подобные изображения, так как это – свобода слова.