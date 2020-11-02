"Было страшно": дочь Арбениной подвергла себя смертельной опасности

Диана Арбенина является одной из самых противоречивых и талантливых фигур современной сцены. Ее персона часто вызывает вопросы и скрывает много загадок. Российская певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы "Ночные снайперы", заслуженная артистка Чеченской Республики дала расширенное интервью и рассказала о предстоящем важном событии.

Диана Арбенина выпустила сборник эссе, стихотворений и рассказов под названием "Снежный барс" по одноименному произведению. Презентация запланирована на 4 ноября в "Гоголь-центре". Интересно, что автор произведений будет вести беседу со своими поклонниками в необычном формате, в соответствии с запланированной концепцией. Она выйдет на сцену, сделанную в виде креста, пишет Sobesednik.ru.

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О предстоящем перфомансе 46-летняя артистка говорит так: "Эта форма отражает ту оголенность и беззащитность, в которой оказывается человек в не совсем своей, но столь важной и честной для него роли – чтеца собственной прозы".

По словам певицы, она волнуется перед презентацией книги так же, как 20 лет назад перед выходом альбома "Цунами". К слову, в 2017-м у нее уже выходила книга прозы "Тильда", а еще ранее – сборник "Рубеж", с понятиями которого она так и не смогла примириться даже через пару десятков лет.

Ее вдохновляет исключительно любовь. Так она отвечает на каждый подобный вопрос на протяжении многих лет. При этом, по словам Дианы Арбениной, у нее никогда не было творческих спадов, кризисов. Поток вдохновения не прерывается. Напротив, иногда певица наоборот старается дистанцироваться от этого божьего дара, чтобы немного передохнуть.

Есть у звезды и еще один главный источник энергии – дети. Это десятилетние двойняшки Марта и Артем. Они растут такими же смелыми, как и мама. К примеру, Марта не боится экстрима. Сама Диана Арбенина часто прыгает с парашютом. Дочь же отважилась на прыжок с банджи с высоты 69 метров. "Было страшно", – призналась Арбенина. Но ее девочка преодолела себя.



Говоря о будущем своих детей, Арбенина не берется решать их судьбу. Все происходит на их глазах, а выбор остается за ними. Они уже ездили с матерью на гастроли, съемки, репетиции. Снялись с снайперском клипе "Казино". При этом Диана не видит их будущее обязательно связанным с творчеством. Музыкальное образование они получают, но пока на этом все.