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Шоу-бизнес
Диана Арбенина откровенно рассказала про отца своих детей

Диана Арбенина откровенно рассказала про отца своих детей

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба
Для Дианы Арбениной лето выдалось насыщенным выпуск альбома и клипов, уникальный концерт Live&Drive, который 17 июля проведет в Москве компания SAV Entertainment. Не забывает она и о детях – 10-летних двойняшках Марте и Артеме. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей о творчестве и личной жизни.
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Диана Сергеевна, во время самоизоляции Вы успели выпустить клип и альбом. Получается, вынужденная пауза была во благо?

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Оглядываясь назад на это безусловно необычное время, могу сказать, что мы, действительно, многое успели сделать. Но никакого специального плана, как всегда, не было – мы просто жили и пытались не чувствовать возникшей пустоты и из-за переноса концертов, и по причине общего эмоционального состояния, в которое погрузился весь мир. Конечно, апофеозом работы стал выход альбома "О2", который мы выпустили ровно через год после предыдущего. Честно сказать, я сама не ожидала, что мы запишем его так скоро, и, если бы не карантин, этого, понятно, не случилось бы. Что касается клипов, мы выпустили ролик на песню "Казино". И, мне кажется, это особенная работа, потому что ее сюжет полностью отражает ту реальность, в которую нас поневоле погрузили. Ролик про то, как дети сбегают из самоизоляции на фоне усталости от карантина и дистанционного обучения. Я была свидетелем этой zoom-учебы и понимаю, насколько это тяжело и учителям, и детям, и родителям. Но мы же оптимисты (смеется)! И у нас клип веселый и ироничный. К тому же там дебютировали мои дети и сделали это весьма неплохо. Кроме того, начиная с марта, я плотно работаю над новой книгой. Причем еще в январе объявила во всеуслышанье, что не буду играть ни одного летнего фестиваля именно в связи с книгой. Как знала! Выпустить хочу до конца года ее.

Чем вдохновлялись Вы, работая над новым альбомом?

Недавно мне мои дети сказали: "Мама, ты опять написала песню про любовь"? Я отвечаю: "Ну конечно, о чем же еще писать?"

"Я вдохновляюсь только любовью".

А обсуждаете ли с детьми новые песни?

Я не задаю им прямых вопросов, когда они слушают песню, а просто смотрю за их реакцией. Они сейчас они в том возрасте, когда телом и мимикой больше показывают, чем словами. Например, если задать им вопрос, как прошел день, ответ будет классический подростковый: "Хорошо" или "Нормально". Но если понаблюдать, какое у них настроение и как они собираются ко сну, сразу понимаешь их эмоциональное состояние. С песнями так же. Как только они начинают прыгать, танцевать, сразу понимаю, что у нас удалась ритм-секция в песне, если начинают подпевать, я делаю вывод, что текст песни доступен и очень хорошо воспринимается.

В этом году Марте и Артему исполнилось 10 лет. Какими и кем Вы их мыслите в будущем?

Мне просто хочется, чтобы они состоялись в том деле, что выберут. Причем необязательно в одном – наше время клевое, в том числе тем, что на протяжении жизни ты можешь круто менять эту самую жизнь. Знаю, что мне совершенно точно не близка мне идея зачастую искусственных творческих династий. У актеров есть расхожая присказка про детей: "Помогать не буду, если это по-настоящему его дело, пробьется не благодаря, а вопреки". Так что базовое музыкальное образование Артем и Марта получают, но не более того. Что касается их желаний, то на сегодняшний день Марта мечтает стать оператором и снимать кино. Периодически уже помогает нам в группе! А Артем хочет стать разработчиком игровых программ и, понятное дело, в связи с этим много времени проводит с игровой приставкой (улыбается).

Как Вы считаете, Ваша громкая фамилия помогает или мешает детям?

Марта мне недавно сказала: "Мама, я сразу понимаю, если люди хотят со мной общаться, потому что у меня такая мама". Я говорю: "А как ты это видишь?" – "Не знаю, мне сразу понятно, когда льстят". Спрашиваю: "И что ты делаешь?" – Она: "Я не общаюсь". Так вот, использовать фамилию как блат для получения благ мне претит. И я уж точно не буду пополнять ряды тех, кто заносит бабло в институт, чтобы дети там учились. Сейчас я их отправляла в лагерь (первый раз!) со словами: "Не позорьте фамилию. Держите лицо". Но не в смысле громкую фамилию, а нашу, нашей семьи.

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба

Спрашивали ли дети у Вас когда-то про отца и что Вы им отвечаете?

Разумеется, спрашивали, разумеется, отвечала. У нас в семье нет запретных тем. Все идет своим чередом (улыбается). Другое дело, что в данный момент им гораздо интереснее не то, почему мы с их отцом вместе не живем, а с кем я сейчас хожу в кино, с кем ужинаю и от кого получаю букеты. А еще больше они как подростки интересуются, в первую очередь, собой и собственным богатым внутренним миром. Так и должно быть. И поскольку они разбегаются в разные стороны, меня тоже волнует скорее это.

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба

Доводилось ли Вам после развода встречаться с человеком, подарившим вам такую звучную фамилию?

Подумать только, эта юношеская шалость, которую мы с Костей Арбениным себе позволили, была уже, получается, больше 25 лет назад! Конечно, этому никто всерьез не относился, и жизнь нас очень скоро развела – мы довольно давно не виделись, притом, что, разумеется, в нормальных человеческих отношениях, которые всегда и были классными, как у двух музыкантов-фанатов прежде всего музыки. А фамилия прекрасная, и не думаю, что я ее испортила.

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба

Считаете ли себя богатым человеком? Думали ли о каком-то "свечном заводике" – некоем немузыкальном бизнесе?

Я точно не самый богатый человек, если говорить о каких-то сравнениях. Что касается "свечных заводиков", мне много раз предлагали открыть разного рода бизнес – теннисный корт, музыкальный клуб, ресторан, но всякий раз я отказывалась – не хочу заниматься ничем, кроме музыки. И если имеется в виду "черный день", когда мое дело не будет меня кормить, я не представляю себе ситуации, когда бы я не смогла заработать элементарно на хлеб и на еду своим детям музыкой. Мы вот пережили этот карантин, потихоньку начинаем возвращаться – пока в непривычных форматах. 17 июля, например, опробуем концерт для зрителей в машинах. Это называется Live&Drive – приезжаешь на авто, звук со сцены идет прямо в автомагнитолу. Но это уже живой концерт! То есть, мне ближе не свечной заводик, а образно говоря, питерский Свечной переулок и гитара.
Автор: 16 июля 2020, 12:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нежное фото Арбениной и Лазарева

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