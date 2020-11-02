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Шоу-бизнес
Покупающая внимание мужчин Собчак рассказала о вопиющей несправедливости

Покупающая внимание мужчин Собчак рассказала о вопиющей несправедливости

Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак откровенно побеседовала со звездой сериала "Чики" Варварой Шмыковой. Журналистка призналась, что внимания противоположного пола ей приходится добиваться.
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По словам Собчак, еще в детстве она чувствовала некоторую несправедливость. Ксения всегда из кожи вон лезла, чтобы ее заметили представители противоположного пола. Звезда покупала внимание, всячески развлекая понравившегося мальчика. Между тем другие девочки вызывали интерес одним своим появлением.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Чтобы мальчик мною заинтересовался в школе, мне надо историю рассказать, пошутить, вложиться как-то в него, чтобы он меня куда-то позвал. У нас была девочка Вероника, которая просто сидела. Ей не надо ничего делать, потому что она очень красивая. Тебе всю жизнь надо больше стараться, чем Наташе Водяновой, которая просто пришла и села. И ты чувствуешь какую-то несправедливость. И ты каждый раз думаешь: "Блин, ну почему мне надо восемь раз пошутить, ручками поделать и вот это все, а пришла какая-то девушка, села и все на нее смотрят", – с горечью отметила Ксения Собчак.

Актриса Варвара Шмыкова поддержала журналистку. Звезда сериала "Чики" рассказала забавный эпизод из жизни. Однажды артистка попала на вечеринку, где было много парней и всего три девушки. Варвара в тот день была в центре внимания. Актриса рассказывала истории, всех веселила.

"А потом в какой-то момент пришел человек, видимо, с реально проституткой. И интерес всех этих мужчин моментально на нее. И я такая: "Серьезно? Мы сейчас с вами всю жизнь друг другу излили. Танцевали, почитали рэпчик. Пришла женщина…". А она женщина, ей было лет под сорок, она была в леопардовом платье. Я клянусь", – поведала актриса сериала "Чики".

Шмыкова добавила, что дама, похитившая у нее мужское внимание, носила копну искусственных локонов и огромные ненатуральные ресницы. Актриса была шокирована происходящим.

Автор: 2 ноября 2020, 12:11 Источник: Ютуб-канал "Осторожно, Собчак!" ✓ Надежный источник
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