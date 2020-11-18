"Они приставали": Цивин и Дрожжина позарились на имущество жены Полицеймако

Известные аферисты Цивин и Дрожжина искусно втирались в доверие к людям, чтобы завладеть их имуществом. Известный артист Михаил Полицеймако рассказал, что его семья тоже попала в поле зрения мошенников.

Россияне не перестают обсуждать скандал с наследством Алексея Баталова. Из-за этой ужасающей истории Михаил Цивин и Наталья Дрожжина стали знаменитостями, которых нарекли обманщиками и бессовестными проходимцами. Эта пара заводила близкие отношения с состоятельными артистами, чтобы получить финансовую выгоду и с помощью мошеннических схем приобрести их недвижимость.

Российский актер театра и кино Михаил Полицеймако заявил, что эти аферисты не ограничивались парой-тройкой жертв, а вовсю искали обеспеченных людей ради наживы. "Да они приставали ко всем не только на тусовках, но и в социальных сетях", – выразился артист. Он добавил, что Цивин кокетничал с его супругой в Сети. "Я, когда узнал, рассвирепел!", – рассказал Михаил.

Известно, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина посещали разные мероприятия для того, чтобы расширять круг знакомых и вступать с ними в товарищеские связи. Не только дни рождения, театральные премьеры и различные праздники были для них золотой жилой. Их любимыми событиями стали похороны знаменитостей, на которых всегда было легко разделить со скорбящими печаль и утрату, пусть это было и фальшиво. Сейчас следствие выясняет, сколько квартир Цивин и Дрожжина получили мошенническим образом.

