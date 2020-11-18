Народ набросился с грязными обвинениями на Никиту Михалкова

Подтверждением слов неравнодушных граждан стало видео, опубликованное в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, как некий "Нижегородский экопатруль" вещает о деятельности компании Никиты Михалкова.
По словам активистов, ООО "Темино-Лесное" арендует зеленую местность в Павловском районе Нижегородской области. В ролике доходчиво объяснили, что российский кинорежиссер без зазрения совести вырубает леса. Граждане намекнули, что Михалков думал лишь о собственной выгоде, поэтому не предусмотрел дальнейшее восстановление экологии.
Стоит отметить, что мебельный бизнес Никиты Сергеевича существует около 12 лет. За то время, пока Михалков является учредителем компании, объем использования леса на 2020 год составляет порядка 30 тысяч кубометров древесины.
Из материалов картотеки регионального Арбитражного суда следует, что в 2009 году предприятие советского артиста заключило договор аренды лесных участков в Павловском районе сроком на 49 лет.
Ролик, смонтированный "Нижегородским экопатрулем", назвали заказным. В департаменте лесного хозяйства Нижнего Новгорода заявили, что активисты привели недостоверную информацию относительно лесовосстановления.
"Компания Михалкова исправно платит аренду и при этом выполняет весь комплекс мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, обязательства по созданию объектов лесной инфраструктуры, подачи соответствующих отчетов", – заверил департамент.
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