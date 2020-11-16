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"Цепляет": известная актриса восхитила народ видео с мужем Заворотнюк

Петр Чернышев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Подкаминская поделилась с поклонниками роликом с супругом больной раком Анастасии Заворотнюк. Оказывается, актриса и фигурист Петр Чернышев были партнерами на льду.
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Драматичный ролик артистка разместила в своем инстаграм-аккаунте. Елена Подкаминская вспомнила о совместной работе с избранником Анастасии Заворотнюк в шоу "Ледниковый период".

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 Елена Ильинична Подкаминская

Елена Ильинична Подкаминская актриса

Актриса призналась, что сейчас смотрит на видео своих выступлений и не может поверить, что когда-то могла исполнять такие сложные элементы на льду. По ее словам, эта работа одна из ее любимых.

Подкаминская объяснила, что слишком быстро выбыла из проекта из-за того, что ей всегда не хватало хорошей наглости и здорового пофигизма. И это – при ее неуемной работоспособности.

Поклонники пересмотрели запись актрисы с мужем звезды сериала "Моя прекрасная няня" и прослезились от нахлынувших чувств. "Цепляет", "Как трогательно", "Нереально... до слез", – описали они свои эмоции от просмотра.

Отметим, в новом сезоне шоу "Ледниковый период" Петр Чернышев сниматься отказался, так как он почти круглосуточно занят заботой о тяжело больной Анастасии Заворотнюк. По последним слухам, Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Журналистам удалось узнать, что врачи разрешили онкобольной актрисе гулять.

Автор: 16 ноября 2020, 18:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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