"Цепляет": известная актриса восхитила народ видео с мужем Заворотнюк

Драматичный ролик артистка разместила в своем инстаграм-аккаунте. Елена Подкаминская вспомнила о совместной работе с избранником Анастасии Заворотнюк в шоу "Ледниковый период".
Актриса призналась, что сейчас смотрит на видео своих выступлений и не может поверить, что когда-то могла исполнять такие сложные элементы на льду. По ее словам, эта работа одна из ее любимых.
Подкаминская объяснила, что слишком быстро выбыла из проекта из-за того, что ей всегда не хватало хорошей наглости и здорового пофигизма. И это – при ее неуемной работоспособности.
Поклонники пересмотрели запись актрисы с мужем звезды сериала "Моя прекрасная няня" и прослезились от нахлынувших чувств. "Цепляет", "Как трогательно", "Нереально... до слез", – описали они свои эмоции от просмотра.
Отметим, в новом сезоне шоу "Ледниковый период" Петр Чернышев сниматься отказался, так как он почти круглосуточно занят заботой о тяжело больной Анастасии Заворотнюк. По последним слухам, Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Журналистам удалось узнать, что врачи разрешили онкобольной актрисе гулять.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Насилие со стороны жены
Как долго надо держать траур?