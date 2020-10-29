Лещенко заговорил о повторном заражении Covid-19

Несколько месяцев назад Россию всколыхнула новость о том, что артист Лев Лещенко госпитализирован с диагнозом COVID-19. Прогнозы были разные, но, к счастью, певцу удалось выжить. Однако жизнь артиста уже не такая, как раньше.

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