Лещенко заговорил о повторном заражении Covid-19

Свою историю заболевания народный артист РСФСР рассказал журналистам. По словам Льва Лещенко, он до сих пор ощущает на себе воздействие коронавируса и его последствия. Но это не самое страшное. Главное, по словам артиста, то, что заболеть опасной инфекцией можно снова и снова. Через несколько месяцев антитела испаряются, и организм больше не может защищаться от вируса.
Лев Лещенко переболел коронавирусом еще в марте. Тогда он и его жена Ирина Багудина попали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Певцу и супруге диагностировали двустороннее воспаление легких. В апреле Лещенко выписали. Прошло уже целое лето. Однако до сих пор он испытывает остаточные симптомы.
"Сохраняется вероятность ухода антител из организма и вполне может быть повторное [заражение]", – приводит слова Лещенко ФАН.
По словам артиста, после перенесенной болезни человек долго еще находится "в прострации". Лев Лещенко назвал это очень серьезной болезнью, не сравнимой с гриппом.
"Я это ощущал на себе, да и до сих пор ощущаю", – сказал Лещенко.
В самом начале у певца поднялась температура. После этого он принял жаропонижающее. Вскоре состояние ухудшилось, и его госпитализировали. При этом он отметил, что потери обоняния у него не было.
По мнению звезды, после первой волны коронавируса люди расслабились. Ведь летом статистка по болезни пошла на спад: открыли магазины, театры и другие заведения. Однако болезнь никуда не делась.
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