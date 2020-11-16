"Дети – бремя": сын звезды "Джентельменов удачи" не общается с одинокой матерью

Известно, что сын Натальи Фатеевой, как и ее дочь, не поддерживает связь с матерью. Владимир Басов-младший считает, что актриса сама отказалась от общения.

Сейчас Фатеевой 86 лет, и она живет абсолютно одна. Ее сын утверждает, что так удобнее самой актрисе. Она решила, что в контактах с друзьями, детьми и внуками нет никакой необходимости. Он сообщает, что они с сестрой не принимали решение отказаться от матери, она просто такой человек. Ей хорошо, когда рядом нет никого.

Басов-младший рассказал, что на данный момент вообще не общается с Натальей Фатеевой, хотя ранее достаточно часто навещал ее. Когда звезда болела, они с сестрой помогали ей, но потом стало лучше, и она поняла, что дети – "бремя". По его словам, мать "спровоцировала ссору", поэтому дела сейчас обстоят так.

Несмотря на конфликт, сын беспокоится за артистку и ее состояние. Он говорит, что главное – быть в курсе происходящего, а у него есть свои "шпионы". Басов знает, кто помогает матери по дому.

Для Натальи Фатеевой на первом месте всегда была карьера, а не дети. Сын воспоминает, что сначала много времени проводил с бабушкой и дедушкой, а потом его отправили в интернат. По его словам, там он учился жить сам, хотя и дома больше общался с домработницами, чем с мамой.

Дочь актрисы Наталья тоже так и не смогла найти с ней общий язык. В ее 16 Фатеева уговорила девочку отказаться от ребенка, после чего их отношения окончательно испортились.