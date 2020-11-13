"Не могу без него спать": неожиданные откровения близкой знакомой Жванецкого

14 ноября исполнится 9 дней со дня смерти Михаила Жванецкого. А накануне друзья, знакомые, коллеги и почитатели встретились онлайн, чтобы добрым словом вспомнить знаменитого писателя-сатирика.

Российский еврейский конгресс регулярно проводит многочасовые встречи в ZOOM, посвященные интересным актуальным событиями. Очередная видеоконференция собрали три десятка человек, среди которых были актер Юрий Стоянов, искусствовед Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, писательница Алла Гербер и директор московского отделения Всемирного клуба одесситов, кинокритик Сусанна Альперина. В этот вечер все вспоминали Михаила Жванецкого...

Каждому участнику этой виртуальной встречи необходимо было сказать любимую фразу из Жванецкого или назвать любимое произведение. Сусанна Альперина призналась что в детстве обожала "Ход, ход, ход – одесский пароход", а с возрастом ей стали нравится выражения "лучшая месть – это прощение", "отдохни с умным, милый".

Альперина знала Жванецкого, кажется, всю жизнь. Причем не только по выступлениям на экране и в концертных залах, как многие из нас, а и лично. В этом нет ничего странного – в детстве она легко могла встретить его на одесских улицах, видеть дома у знакомых. А когда Сусанна начала работать в газете "Вечерняя Одесса", то познакомилась с писателем – делали интервью. С тех пор они общались часто и много. И Альперина, наряду с Пугачевой и Новиковой, была даже приглашена на закрытые похороны Жванецкого на Новодевичьем кладбище столице, хотя там присутствовали только самые близкие.

Уход сатирика она восприняла как личную потерю и драму. "Я не могу спать без него, – откровенничала она с друзьям после ZOOMа. – Два дня после его ухода плакала и не находила себе места". Ведь она относилась к нему как к родственнику, учителю, другу и наставнику. И поэтому по сей день носит траур.