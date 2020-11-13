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Шоу-бизнес

"Устраивали коллективную молитву": с онкобольной Заворотнюк произошло чудо

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
На сегодняшний день борьба Анастасии Заворотнюк с онкологией длится уже около двух лет. После рождения младшей дочери актрисе диагностировали глиобластому. С тех пор вся страна держит кулачки за звезду "Моей прекрасной няни" и следит за появлением новых деталей ее состояния.
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Известно, что лечение актрисы, наконец, дало положительную динамику. Теперь в сопровождении помощников Анастасия Заворотнюк даже выходит гулять, разговаривает. Окруженная самыми близкими, она в живет в загородном доме в одном из подмосковных поселков.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Певица Анна Калашникова сообщила СМИ, что Заворотнюк внешне изменилось, но никакого значения это не имеет, ведь, к счастью, она жива. Девушка уверена, что это чудо сотворили не только медики и близкие звезды, но и поклонники. Без них ничего бы не получилось.

Она рассказала, что все молились за здоровье актрисы, даже устраивали коллективную молитву, что правильно, так как нет ничего лучше положительной энергии. Таких история много, и Анастасия Заворотнюк точно должна была поправиться, ведь она – "добрый и позитивный человек", от нее "исходит свет".

Сегодня речь пока не идет о полном выздоровлении актрисы, но положительный эффект есть. Калашникова уверяет, что у самой Анастасии настрой оптимистичный, она научилась "радоваться каждому дню".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По словам певицы, Анастасия Заворотнюк уже мечтает о возвращении к рабочему процессу. Ей хочется снова начать сниматься. Однако сначала девушке нужно будет пройти реабилитацию.

Близкие оберегают актрису, считают, что лишние контакты ей ни к чему. Калашникова утверждает, что они делают все правильно. Врачи в прогнозах пока осторожны.

13 ноября 2020, 08:57 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость
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..
Умерла сегодня
нигде нет такой информации...об этом ещё в 2019 слух шёл, но это только слух
..
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Умерла сегодня
Гость
Ответить
. Однако сначала девушке нужно будет пройти реабилитацию. С какого времени мать троих детей стала девушкой?
1

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