"Устраивали коллективную молитву": с онкобольной Заворотнюк произошло чудо

Известно, что лечение актрисы, наконец, дало положительную динамику. Теперь в сопровождении помощников Анастасия Заворотнюк даже выходит гулять, разговаривает. Окруженная самыми близкими, она в живет в загородном доме в одном из подмосковных поселков.
Певица Анна Калашникова сообщила СМИ, что Заворотнюк внешне изменилось, но никакого значения это не имеет, ведь, к счастью, она жива. Девушка уверена, что это чудо сотворили не только медики и близкие звезды, но и поклонники. Без них ничего бы не получилось.
Она рассказала, что все молились за здоровье актрисы, даже устраивали коллективную молитву, что правильно, так как нет ничего лучше положительной энергии. Таких история много, и Анастасия Заворотнюк точно должна была поправиться, ведь она – "добрый и позитивный человек", от нее "исходит свет".
Сегодня речь пока не идет о полном выздоровлении актрисы, но положительный эффект есть. Калашникова уверяет, что у самой Анастасии настрой оптимистичный, она научилась "радоваться каждому дню".
По словам певицы, Анастасия Заворотнюк уже мечтает о возвращении к рабочему процессу. Ей хочется снова начать сниматься. Однако сначала девушке нужно будет пройти реабилитацию.
Близкие оберегают актрису, считают, что лишние контакты ей ни к чему. Калашникова утверждает, что они делают все правильно. Врачи в прогнозах пока осторожны.
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