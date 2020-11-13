"Устраивали коллективную молитву": с онкобольной Заворотнюк произошло чудо

На сегодняшний день борьба Анастасии Заворотнюк с онкологией длится уже около двух лет. После рождения младшей дочери актрисе диагностировали глиобластому. С тех пор вся страна держит кулачки за звезду "Моей прекрасной няни" и следит за появлением новых деталей ее состояния.

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