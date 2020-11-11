Смертельный недуг подкосил здоровье Плетневой из группы "Винтаж"

Анна Плетнева опубликовала новое фото в "Инстаграм". На кадре певица запечатлена в вечернем платье лежа на кресле, с подключенными к ней медицинскими аппаратами. К сиденью привязаны гелиевые шарики, намекающие на положительный исход истории.
Под снимком артистка, перенесшая коронавирус, поблагодарила сотрудников Городской клинической больницы № 52 за помощь. Солистка группы "Винтаж" отметила, что врачи спасли ее семью и сохранили счастье. Анна пообещала помнить этот момент всю жизнь.
Также Плетнева обратилась к поклонникам. Она попросила их бережнее относиться к здоровью. По мнению певицы, необходимо делать тесты на коронавирус и срочно обращаться к медикам, если повышенная температура и другие симптомы сохраняются несколько дней.
"Знаю, что много проблем, больниц не хватает, и на этом фоне нам кажется, что все само собой пройдет дома! Нет! К сожалению, мы не всегда можем справиться сами!", – написала Анна в "Инстаграм".
Стоит отметить, что весной Плетнева уже рассказывала, что переболела COVID-19, поэтому непонятно: поведала ли певица о старом случае или заразилась коронавирусом во второй раз.
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