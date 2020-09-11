"На мне голая телка": Анна Плетнева рассказала о бисексуальном опыте

Один такой бисексуальный опыт случился у юной Анны Плетневой, когда она училась в академии художеств и проходила практику. Правда, произошел этот контакт случайно и не по ее инициативе.
Дело было в общежитии в Санкт-Петербурге. В комнате помимо Ани спали еще 12 девушек. В один момент Плетнева обнаружила, что на ней лежит ее соседка. Фактически, произошло изнасилование, считает Анна. О страшной тайне, которую она хранила так много лет, 43-летняя артистка рассказала в эфире ютуб-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи".
"Просыпаюсь от того, что на мне лежит девушка. <...> Практически, она меня изнасиловала. Я заорала <...> прибежали все, на мне голая телка" – рассказала звезда.
По словам исполнительницы "Плохой девочки", та особа была совсем не симпатичная, поэтому благодаря такому сексуальному домогательству у нее "не сложилось с девушками".
Плетнева стала известна будучи солисткой музыкальной группы "Лицей". В 2005-м певица создала свой собственный проект "Кофе с дождем". В 2006-м она и бывший участник группы "Амега" Алексей Романов создали "Винтаж".
Отметим, что Анна два раза выходила замуж и родила троих детей. Дочь Варвара появилась на свет от первого брака. Кирилл и Мария – от второго.
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