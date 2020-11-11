Готовьте денежки: врачи вынесли вердикт 85-летнему отцу Агутина после заражения коронавирусом

Отцу Леонида Агутина нужна реабилитация после перенесенной болезни. Николай Петрович болел Covid-19 в тяжелой форме. Его госпитализировали.
Недуг сразил именитого пенсионера (в свое время он пел в ВИА "Голубые гитары") еще 12 октября. Тогда певец получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас музыкант наконец выздоровел и при выписке получил необходимые рекомендации от врачей.
Певец Леонид Агутин опубликовал в своем "Инстаграм" фото со звездным отцом. На снимке оба в масках сидят в самолете. В тексте артист отметил, что они летят на отдых.
"Врачи сказали, мол, если есть возможность, отправляйте батю на океан", – написал артист.
В семье Агутиных теплые отношения. Отец певца рассказывал, что Леня в детстве был отличным ребенком, его редко наказывали. Сегодня Агутин-старший популярен не меньше сына. Он часто отправляется на гастроли и пропадает в студиях звукозаписи. Его часто стали приглашать на выступления после участия в шоу "Голос".
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