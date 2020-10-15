Варнава – разведенной Муцениеце: "Будь ты проклята!"

"До последнего момента были волнения, состоится ли наш праздник, и я счастлив, что мы сегодня все-таки собрались офлайн, а не онлайн", – начал церемонию главный редактор ОК! Вадим Верник, после чего пригласил на сцену свою соведущую Екатерину Варнаву.
Одной из героинь вечера стала 31-летняя актриса Агата Муцениеце – она получила приз в номинации "Герой из Сети". Ее онлайн-шоу "Честный развод" быстро обрело популярность, а героями были Ксения Собчак, Рита Дакота, Юлия Меньшова и другие звезды.
"Блин, я в шоке! Не ожидала! Мне нравится 2020, это хороший год!" – радостно прокричала со сцены победительница. "Да будь ты проклята!" – в шутку ответила ей Варнава. И попросила поблагодарить со сцены своих родителей. Но Агата сказала "спасибо!" своему директору Мариам. И всем, кто помогал делать ей проект в Интернете.
Интересно, что ведущие долго не могли выговорить фамилию сложную латышскую фамилию Агаты. "ЕЕ все всегда говорят неправильно, мне надоело исправлять и я просто смирилась, – призналась Агата. – Хотя правильно ставить ударение на первый слог".
Напомним, в феврале 2020 года Агата Муцениеце приняла решение разойтись с актером Павлом Прилучным. Их брак продлился около девяти лет
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