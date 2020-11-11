"Зараза": Самбурская влепила пощечину взбесившему ее популярному блогеру

Настасья Самбурская припозднилась с освоением популярной социальной сети "Тик-ток" и решила только сейчас покорить его олимп. Однако за нее это уже сделали.

Актриса пожаловалась на то, что неизвестная блогерша использует ее фото и видео в "Тик-Ток" и набирает миллионы просмотров и лайков, в то время как сама Настасья Самбурская никак не может стать популярной в соцсети. Несмотря на то, что аккаунт она официально подтвердила, это не принесло ей успеха.

В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" она рассказала об этой беде. Самбурская назвала пользователя, который использует ее контент, "заразой". Актрису не на шутку взбесило происходящее.

При этом блогер, который выкладывает в Сети фото и видео любимой актрисы, не имеет специальной "галочки" в названии аккаунта, то есть всем понятно, что это не официальная страница Настасьи Самбурской. Получается, никаких прав и законов блогер не нарушил.

"Долго там постила всякие видео, которые воровала на моей странице в инстаграме. И сейчас у нее 420 тысяч подписчиков. А у меня всего 80 тысяч", – поведала Самбурская.

Страница, о которой идет речь, действительно популярна в "Тик-Ток". Она была зарегистрирована в сентябре 2019 года под ником nastasyasamburskaya.