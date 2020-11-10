"У кого не стоит": Боярский выложил в Сеть пост вслед за Дзюбой

Который день не утихает скандал с интимным видео футболиста Артема Дзюбы, которое случайно оказалось в интернете. Артисты начали вытворять в Сети сексуальные трюки в поддержку приятеля, давая понять, что ничего плохого не произошло. Ролик с Артемом Дзюбой абсолютно нормальный.

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