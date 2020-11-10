"У кого не стоит": Боярский выложил в Сеть пост вслед за Дзюбой

После опубликованного видео соцсети звезд взорвались от сексуальных фотографий и видео. Каждый хочет быть причастен к скандалу интимного характера. Артисты наперебой твердят, что выкладывать в Сеть фото и видео своих интимных частей тела абсолютно нормально, и ничего плохого в этом нет. Актер Мтхаил Боярский тоже захотел посмотреть ролик с Артемом Дзюбой эротического содержания. Более того, он прокомментировал это значимое событие в современном мире.
Боярский поддержал футболиста и отметил, что известному игроку плевать на мнения злопыхателей. В своем "Инстаграм" главный мушкетер страны обратился к критикам футболиста, который играет за петербургский клуб "Зенит" и сборную России.
Михаил Боярский призвал критиков и дальше продолжать брызгать ядом и беситься. Футболисту плевать на всех злопыхателей, и это очень хорошо. Ролик с Артемом Дзюбой только привлек к нему внимание.
Поклонники Боярского тоже поддержали его мысль. "Критикуют те, у кого не стоит наверное", – отметил подписчик.
Также он призвал руководство футбольного клуба не делать поспешных выводов, ведь спортсмен является очень сильным звеном команды.
"На месте Черчесова не стал бы отстранять Дзюбу от игр сборной. Дзюба хорошо играет вверху, а также всегда был мотором команды".
Ранее в интернете разразился скандал после того, как неизвестным источником был слит в Сеть интимный ролик с участием Артема Дзюбы. После этого футболист вышел на связь с фанатами и признался, что ему очень неудобно из-за произошедшего.
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