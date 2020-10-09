Преданная Тарзаном Королева пошла на крайние меры ради омоложения

Около месяца назад стало известно, что Сергей Глушко (Тарзан) изменил Наташе Королевой. Поначалу стриптизер отрицал эту информацию, а затем сознался: да, был неверен жене, но его опоили! Звезда долго хранила молчание, но в итоге стало ясно, что она простила супруга.

прочитано 2301 раз