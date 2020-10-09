Преданная Тарзаном Королева пошла на крайние меры ради омоложения

Пара решила единственный раз ответить на вопросы поклонников и дала интервью Ксении Собчак. После выхода видео все заметили, как теперь плохо выглядит певица. От былого лоска не осталось и следа – перед камерой предстала уставшая стареющая женщина.
Наташа Королева попыталась оправдывать поведение мужа и заявила, что случившееся изменой не считает. Зрители же заметили в ее глазах боль и отчаяние. Видимо, артистка тоже почитала комментарии под видео Ксении Собчак и решила изменить ситуацию.
Певица отправилась к косметологу. Она сделала ряд процедур, направленных на омоложение. "Делаем красивый живот", – заявила звезда в видео, которое выложила в личном блоге. Также Наташа Королева провела некоторые манипуляции с лицом, однако отказалась от ботокса и филлеров. Она отметила, что не готова лишать себя "живой" мимики. "Возвращаем молодость лица", – написала артистка.
Поклонники негативно отреагировали на модификации исполнительницы. Супругу Тарзана заподозрили в хайпе, многие считают, что певица пытается нажиться на собственном несчастье. Некоторые советуют звезде вставить себе мозги, а не заниматься "омоложением".
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