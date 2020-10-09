"Че дальше?": Крид и Тимати публично сцепились

Недавно стало известно об участии рэпера Тимати в новом сезоне шоу "Холостяк". Бывший подопечный Тимура Юнусова отреагировал на новость. Он обвинил рэпера в том, что тот повторяет его сценарий жизни. В своем микроблоге певец написал: "Найс Copy-Paste. Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу Холостяк. Че дальше?"
После этого Тимати не смог промолчать. Он и Егор Крид буквально сцепились в словесной перепалке на глазах у всех. Рэпер написал, что теперь между ними неминуемо произойдет конфликт.
Поклонники Егора Крида забросали Тимати тухлыми помидорами. Они указали ему на то, что артист и вправду повторяет путь своего бывшего подопечного. Некоторые однако посчитали, что шоу с Тимати будет смотреть интереснее, правда, не написали, почему.
В Сети шутят, что благодаря проекту "Холостяк" Тимати сможет найти новую маму для своего третьего ребенка, возможно, даже не одну.
Напомним, о разладе в семье Тимати и Анастасии Решетовой заговорили еще в начале лета. Тогда девушка вместе с маленьким Ратмиром улетела отдыхать к отцу рэпера в Сен-Тропе, а певец в компании матери и дочери поехал совсем в другую сторону.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Вы чего так распустились?
Эмин поддержал Азербайджан
Турция хочет захватить Израиль!
Самосожжение.
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Жена разрешила завести любовницу
Куда бежать от короновируса???
Байдену не лень работать?Старый человек уже.