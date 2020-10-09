"Че дальше?": Крид и Тимати публично сцепились

В начале лета стало известно, что Тимати и Егор Крид расстаются. Однако у поклонников была надежда на их воссоединение. Теперь стало окончательно известно, что этого не будет. Тимати участвует в шоу "Холостяк". А его бывший подопечный Егор Крид обвиняет его в плагиате сценария жизни.

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