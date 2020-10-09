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Шоу-бизнес

"Че дальше?": Крид и Тимати публично сцепились

Тимати и Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале лета стало известно, что Тимати и Егор Крид расстаются. Однако у поклонников была надежда на их воссоединение. Теперь стало окончательно известно, что этого не будет. Тимати участвует в шоу "Холостяк". А его бывший подопечный Егор Крид обвиняет его в плагиате сценария жизни.
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Недавно стало известно об участии рэпера Тимати в новом сезоне шоу "Холостяк". Бывший подопечный Тимура Юнусова отреагировал на новость. Он обвинил рэпера в том, что тот повторяет его сценарий жизни. В своем микроблоге певец написал: "Найс Copy-Paste. Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу Холостяк. Че дальше?"

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

После этого Тимати не смог промолчать. Он и Егор Крид буквально сцепились в словесной перепалке на глазах у всех. Рэпер написал, что теперь между ними неминуемо произойдет конфликт.

Поклонники Егора Крида забросали Тимати тухлыми помидорами. Они указали ему на то, что артист и вправду повторяет путь своего бывшего подопечного. Некоторые однако посчитали, что шоу с Тимати будет смотреть интереснее, правда, не написали, почему.

В Сети шутят, что благодаря проекту "Холостяк" Тимати сможет найти новую маму для своего третьего ребенка, возможно, даже не одну.

Напомним, о разладе в семье Тимати и Анастасии Решетовой заговорили еще в начале лета. Тогда девушка вместе с маленьким Ратмиром улетела отдыхать к отцу рэпера в Сен-Тропе, а певец в компании матери и дочери поехал совсем в другую сторону.

Автор: 9 октября 2020, 18:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

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