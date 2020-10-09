Народ набросился на располневшую Семенович

Анна Семенович вновь решила порассуждать о лишнем весе. Многие не разделили мнение певицы.

В своем инстаграм-аккаунте Семенович поделилась кадром со съемок клипа на песню "Хочешь". На фото Анна запечатлена в гриме, из-за которого выглядит располневшей. В таком виде артистка примерила образ медсестры.

Под снимком певица отметила, что считает красивыми женщин с любым весом, и поинтересовалась, как к таким людям относятся подписчики. Пользователи Сети не согласились, поскольку уверены: лишние килограммы не красят никого. "Ничего подобного! Надо заниматься спортом!", "Лучше быть нормальной, чем мясистой", – высказались фолловеры.

Фотографию в образе медсестры Семенович опубликовала не просто так. Под снимком певица также рассказала о своем здоровье, ведь недавно у нее обнаружили коронавирус. В настоящий момент артистка чувствует себя хорошо. Анна сдала тест на COVID-19 и надеется, что он будет отрицательным.

После карантина Анна планирует проверить легкие и нервную систему. Певица ощущает тревогу, из-за чего плохо засыпает. Она уверена: в этом виноват коронавирус. "У всех, конечно, эта болезнь протекает по-разному, но у многих есть состояние нервного перевозбуждения", – отметила Семенович.