Страшная болезнь больно ударила по Валерии

По словам звезды, раньше уже летом певицу бронировали под корпоративы. "Авансы лежали в июле-августе", – отметил супруг исполнительницы. Как заявил продюсер, положение у многих в стране бедственное, и артисты не исключение.
Впрочем, учитывая рост заболеваемости, сложно представить, что будет даже через неделю, что уж говорить про новогодние праздники. Многие уверены, что мир ждет повторный локдаун, пропускная система и крах экономики.
Пандемия больно ударила по шоу-бизнесу. Ранее Олег Газманов заявил, что ему нечем платить зарплату своим сотрудникам. Артист отметил, что подопечным пришлось искать подработку на стороне, чтобы свести концы с концами.
С финансовыми трудностями столкнулась и Елена Ваенга. Из-за отмены концертов и мероприятий, певица попала в финансовую яму. Чтобы расплатиться с долгами, ей приходится продавать свою квартиру.
В беседе с журналистами Виктор Дробыш заявил, что сейчас работа идет, но она не приносит абсолютно никакой прибыли. Многие продюсеры делают свое дело просто в надежде, что рано или поздно все это окупится.
Напомним, еще весной разгорелся скандал из-за неаккуратного высказывания Сергея Глушко. Тарзан заявил, что из-за отмены выступлений артисты буквально голодают. Он предложил государству в первую очередь поддерживать тех, у кого не осталось заработка, а не пенсионеров, которые и так получают ежемесячные выплаты.
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