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Страшная болезнь больно ударила по Валерии

Страшная болезнь больно ударила по Валерии

Валерия. Фото: legion-media.ru
Пандемия коронавируса все больнее бьет по шоу-бизнесу. В беседе с журналистами Иосиф Пригожин заявил, что у Валерии еще нет ни одного предложения на новогодние мероприятия.
прочитано 1605 раз

По словам звезды, раньше уже летом певицу бронировали под корпоративы. "Авансы лежали в июле-августе", – отметил супруг исполнительницы. Как заявил продюсер, положение у многих в стране бедственное, и артисты не исключение.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Впрочем, учитывая рост заболеваемости, сложно представить, что будет даже через неделю, что уж говорить про новогодние праздники. Многие уверены, что мир ждет повторный локдаун, пропускная система и крах экономики.

Пандемия больно ударила по шоу-бизнесу. Ранее Олег Газманов заявил, что ему нечем платить зарплату своим сотрудникам. Артист отметил, что подопечным пришлось искать подработку на стороне, чтобы свести концы с концами.

С финансовыми трудностями столкнулась и Елена Ваенга. Из-за отмены концертов и мероприятий, певица попала в финансовую яму. Чтобы расплатиться с долгами, ей приходится продавать свою квартиру.

В беседе с журналистами Виктор Дробыш заявил, что сейчас работа идет, но она не приносит абсолютно никакой прибыли. Многие продюсеры делают свое дело просто в надежде, что рано или поздно все это окупится.

Напомним, еще весной разгорелся скандал из-за неаккуратного высказывания Сергея Глушко. Тарзан заявил, что из-за отмены выступлений артисты буквально голодают. Он предложил государству в первую очередь поддерживать тех, у кого не осталось заработка, а не пенсионеров, которые и так получают ежемесячные выплаты.

Автор: 9 октября 2020, 13:31 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Валерия разительно изменилась

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
меньше по швейцариям раскатывай,сэкономишь.
Гость
Ответить
Очень и очень надеюсь, что так и останется.
1

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