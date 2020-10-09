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Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко

Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко

Татьяна Овсиенко. Фото: legion-media.ru
Некие друзья дали откровенное интервью, в котором пожаловались, что боятся за жизнь Татьяны Овсиенко. Якобы сожитель Александр Меркулов спаивает и поколачивает артистку. Информация дошла и до матери певицы.
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Журналисты связались с самой Татьяной Овсиенко. "Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня – не избитую, живую и здоровую", – бодренько прокомментировала скандал исполнительница.

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 Татьяна Николаевна Овсиенко

Татьяна Николаевна Овсиенко Певица

Артистка сообщила, что уже неделю проводит время в Крыму, куда приехала как раз вместе с тем самым Александром Меркуловым, на автомобиле, который якобы под его давлением продала. Впрочем, не стала скрывать певица, она действительно рассталась с одной машиной. Но она была очень старой, объяснила Татьяна. Кроме того, у нее есть еще два автомобиля.

Певица отметила, что слухи о ее плохом состоянии негативно сказались на ее престарелой матери. "Больше всего эта ситуация сделала больно моей маме. Все начали и ей в том числе звонить, беспокоить. Но, слава Богу, она благоразумная и все прекрасно понимает", – рассказала Татьяна Овсиенко.

Артистка объяснила, что предпочитает вести закрытый от общественности образ жизни. А в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, и вовсе пропала со всех радаров. Но это не значит, что ее жизнь остановилась. Наоборот. Она провела время со своими любимыми и дорогими людьми – Александром Меркуловым, сестрой, ее сыном и матерью.

Между тем шумиху вокруг Татьяны Овсиенко прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. "Ну, может быть, выпивает, ну а кто не выпивает? Ничего странного в этом нет. Но чтобы ее кто-то избивал до полусмерти, синяки там дикие… Я в это не очень верю. Может, были какие-то случайные эпизоды. Но это бытовые, семейные вещи", – высказал мнение специалист.

Он предложил приехать к артистке, чтобы посмотреть, что там происходит на самом деле. "Она же не будет рассказывать, кто там спаивает ее, с кем она выпивала", – отметил Сергей Соседов.

Автор: 9 октября 2020, 13:10 Источник: Starhit, Пятый канал ✓ Надежный источник
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