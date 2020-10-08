"Сын будет расти без отца": Решетова жестко отреагировала на участие Тимати в "Холостяке"

Накануне стало известно, кто будет новым героем скандальной программы. Десять девушек будут бороться за сердце и руку Тимати! Такая новость стала сюрпризом для фанатов звезды.
Появились слухи, что рэпер только сделал вид, что расстался с моделью, на самом же деле Анастасия Решетова так и живет вместе с артистом. Впрочем, у поклонников уже давно были догадки по поводу того, что пара просто решила хайпануть на отношениях.
Впрочем, девушка расстроила поклонников. На обвинения она ответила жестко, заявив, что подобные вещи не в ее правилах. "У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья", – подчеркнула бывшая возлюбленная Тимати. Она добавила, что не собирается ни с кем сходиться после окончания "Холостяка", и сын будет расти без отца рядом.
В Сети шутят, что благодаря программе рэпер сможет подыскать новую маму для своего третьего ребенка, возможно, даже не одну. Обычно для шоу подбираются красавицы примерно одинаковой внешности и статуса – модели, актрисы, блогеры. Впрочем, бытует мнение, что в итоге Тимати так никого и не выберет, оставшись холостяком и после проекта.
Напомним, о проблемах в паре заговорили еще вначале лета. Тогда Анастасия Решетова вместе с маленьким Ратмиром улетела отдыхать к отцу рэпера, а артист в компании матери и дочери поехал совсем в другую сторону.
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