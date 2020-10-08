Бывшая девушка Тимати готовится к рождению второго малыша

Пока рэпер пробует себя в роли холостяка в одноименном популярном телешоу, модель наслаждается материнством. Девушка делится в личном блоге фотографиями и видео с маленьким Ратмиром. Судя по всему, она поистине наслаждается компанией сына.
В четверг утром Анастасия Решетова опубликовала снимок с малышом из бассейна. Звезда стоит с мальчиком на руках и смотрит на него влюбленными глазами. Вероятно, перед этим мама учила сына плавать.
Как отметила модель в подписи к снимку, она готова родить еще одного ребенка, потому что Ратмир уже такой большой. Поклонники тут же пошутили на эту тему. "Тимати, ты слышишь? Никакого холостяка, для тебя есть работа (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал остряк в комментариях.
Впрочем, у фанатов есть сомнения по поводу того, что рэпер и модель расстались. Пара много времени проводит вместе, причем не только по родительским вопросам. Некоторые считают, что все это пиар-ход, и очень скоро влюбленные вновь будут жить под одной крышей.
Самое забавное, что Анастасия Решетова стала второй, кого Тимати оставил с ребенком на руках. Бывшая девушка артиста Алена Шишкова рассталась с рэпером также до того, как их общей дочери исполнился год.
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