Крутой сообщил о самоубийстве Лещенко из-за Собчак

Игорь Крутой дал откровенное интервью. Известный композитор и продюсер рассказал о том, как страшно подействовала на легендарного артиста Льва Лещенко шумиха, устроенная скандально известной ведущей Ксенией Собчак.

Весной сестра Игоря Крутого Алла отметила круглую дату. На банкете по такому случаю гулял весь цвет отечественного шоу-бизнеса. В том числе и Лев Лещенко, у которого вскоре обнаружили коронавирус. Артиста с супругой срочно госпитализировали в Коммунарку. А спустя время Ксения Собчак сообщила, что якобы легендарный исполнитель перезаражал чуть ли не весь шоу-бизнес.

Игорь Крутой прокомментировал поднявшуюся шумиху: "Я не люблю вранье. Там никто не заразился". Он сообщил, что в результате скандала с ним связался Лев Лещенко. Он прочитал слова, написанные Ксенией Собчак, и сильно расстроился. Певец признался Игорю Крутому, что если бы это подтвердилось, то он понял, что хочет покончить с собой. "Я говорю: "Лева, ты, что, с ума сошел?!" – впал в шок композитор. Лев Лещенко объяснил, что слова Ксении Собчак засели в его голове.

Игорь Крутой стал успокаивать друга. Он объяснил, что никто не заразился. Что касается автора-песенника Игоря Николаева, который оказался в больнице, то там до конца неизвестно, какой ему диагноз поставили, и заболеть он мог на гастролях, с которых в то время как раз недавно приехал.

Продюсер признался, что его очень взволновала реакция Льва Лещенко. К счастью, впоследствии артист отпустил ситуацию. Что касается самого Игоря Крутого, то он потом не пытался связаться с Ксенией Собчак. А вот она, кстати, потом звонила Льву Лещенко "как ни в чем не бывало", предложила мэтру принять участие в ее передаче. Тот отказался.

Об этом Игорь Крутой узнал от самого Льва Лещенко. В заключение продюсер не без иронии отметил, что благодаря шумихе, инициированной Ксенией Собчак, о юбилее его сестры узнали все через федеральные каналы.