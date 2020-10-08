Крутой сообщил о самоубийстве Лещенко из-за Собчак

Весной сестра Игоря Крутого Алла отметила круглую дату. На банкете по такому случаю гулял весь цвет отечественного шоу-бизнеса. В том числе и Лев Лещенко, у которого вскоре обнаружили коронавирус. Артиста с супругой срочно госпитализировали в Коммунарку. А спустя время Ксения Собчак сообщила, что якобы легендарный исполнитель перезаражал чуть ли не весь шоу-бизнес.
Игорь Крутой прокомментировал поднявшуюся шумиху: "Я не люблю вранье. Там никто не заразился". Он сообщил, что в результате скандала с ним связался Лев Лещенко. Он прочитал слова, написанные Ксенией Собчак, и сильно расстроился. Певец признался Игорю Крутому, что если бы это подтвердилось, то он понял, что хочет покончить с собой. "Я говорю: "Лева, ты, что, с ума сошел?!" – впал в шок композитор. Лев Лещенко объяснил, что слова Ксении Собчак засели в его голове.
Игорь Крутой стал успокаивать друга. Он объяснил, что никто не заразился. Что касается автора-песенника Игоря Николаева, который оказался в больнице, то там до конца неизвестно, какой ему диагноз поставили, и заболеть он мог на гастролях, с которых в то время как раз недавно приехал.
Продюсер признался, что его очень взволновала реакция Льва Лещенко. К счастью, впоследствии артист отпустил ситуацию. Что касается самого Игоря Крутого, то он потом не пытался связаться с Ксенией Собчак. А вот она, кстати, потом звонила Льву Лещенко "как ни в чем не бывало", предложила мэтру принять участие в ее передаче. Тот отказался.
Об этом Игорь Крутой узнал от самого Льва Лещенко. В заключение продюсер не без иронии отметил, что благодаря шумихе, инициированной Ксенией Собчак, о юбилее его сестры узнали все через федеральные каналы.
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