"Жду присоединения Латвии к России!": Газманов сделал громкое заявление в Крыму

В одиннадцатый раз в Крыму проходит "Детская Новая волна". Среди членов жюри конкурса и Олег Газманов. За кулисами смотра с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

Прежде главный "есаул" России любил бывать в Юрмале – на Рижском взморье у него есть хорошая квартира. Но в июле 2014 года министр иностранных дел Латвии внес исполнителя в "черный" список лиц, которым запрещен въезд в Латвию – Газманов был признан персоной нон грата из-за "пропаганды российской агрессии". Мол, певец поддерживал аннексию Крыма и неоднократно публично уничижительно отзывался о действиях Украины. Хотя все это, конечно, глупость.

"Сегодня эта квартира пустует, – рассказал "Дни.ру" Газманов. – Стоит, пылится, влетает мне в копеечку. Я плачу налоги, а меня туда никто не пускает. Не пускают, видимо, поскольку боятся, что приеду и сразу присоединю Латвию к России (смеется). Продать ее тоже не могу. Во-первых, потому что приехать в Латвию и нельзя. Во-вторых, когда умные латыши это все сделали, у них раза в три упали цены на недвижимость. И мне жалко продавать квартиру за бесценок. Подожду, думаю, пока они к нам присоединятся (улыбается)".

Сдавать квартиру артист тоже не собирается. "Мы там для себя все делали – на стенах мои любимые картины, в холодильнике так и стоит бутылочка подаренного мне арманьяка (подвид бренди, производимый посредством дистилляции белого виноградного вина в провинции Гаскон – Прим. ред.) 1951 года – года моего рождения. Ну как я могу сдавать такую квартиру?!" – улыбается певец.