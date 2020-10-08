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"Жду присоединения Латвии к России!": Газманов сделал громкое заявление в Крыму

Олег Газманов. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
В одиннадцатый раз в Крыму проходит "Детская Новая волна". Среди членов жюри конкурса и Олег Газманов. За кулисами смотра с ним встретился корреспондент "Дни.ру".
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Прежде главный "есаул" России любил бывать в Юрмале – на Рижском взморье у него есть хорошая квартира. Но в июле 2014 года министр иностранных дел Латвии внес исполнителя в "черный" список лиц, которым запрещен въезд в Латвию – Газманов был признан персоной нон грата из-за "пропаганды российской агрессии". Мол, певец поддерживал аннексию Крыма и неоднократно публично уничижительно отзывался о действиях Украины. Хотя все это, конечно, глупость.

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Газманова не пускают на порог шикарной квартиры из-за агрессии

 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"Сегодня эта квартира пустует, – рассказал "Дни.ру" Газманов. – Стоит, пылится, влетает мне в копеечку. Я плачу налоги, а меня туда никто не пускает. Не пускают, видимо, поскольку боятся, что приеду и сразу присоединю Латвию к России (смеется). Продать ее тоже не могу. Во-первых, потому что приехать в Латвию и нельзя. Во-вторых, когда умные латыши это все сделали, у них раза в три упали цены на недвижимость. И мне жалко продавать квартиру за бесценок. Подожду, думаю, пока они к нам присоединятся (улыбается)".

Олег Газманов с супругой. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Сдавать квартиру артист тоже не собирается. "Мы там для себя все делали – на стенах мои любимые картины, в холодильнике так и стоит бутылочка подаренного мне арманьяка (подвид бренди, производимый посредством дистилляции белого виноградного вина в провинции Гаскон – Прим. ред.) 1951 года – года моего рождения. Ну как я могу сдавать такую квартиру?!" – улыбается певец.

Автор: 8 октября 2020, 10:45
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Типун тебе на язык, вы уж там как то сами.
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