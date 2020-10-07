"Спелый персик!": россияне ахнули от форм оголившейся Семенович

40-летняя певица продемонстрировала соблазнительные формы. На этот раз поп-дива порадовала верных почитателей снимком в стиле ню. Обнаженная артистка поплескалась в ванной, прикрыв бюст мочалкой.
Фолловеры пришли в восторг от откровенного кадра. "Сочно, как спелый персик!", "Само очарование", "А вам спинку потереть?!", – высказались подписчики. однако некоторые решили, что фото – слишком откровенное и пристыдили звезду. "Срамота!" – заявил один из пользователей соцсети.
Ранее Анна Семенович сообщила, что болеет коронавирусом. Об этом она рассказала в своем микроблоге "Инстаграм", и теперь за ее состоянием ежедневно следят сотни подписчиков.
Певица не падает духом. У нее довольно цветущий вид, а из симптомов лишь слабость и потеря обоняния. Она должна соблюдать карантин до 12 октября. Артистка призывает всех соблюдать эпидемиологические правила.
Как писали "Дни.ру", поклонники Анны Семенович пожелали ей добра и скорейшего выздоровления. У певицы очень плотный график работы, и болеть ей некогда. Она же, в свою очередь, поблагодарила фолловеров за теплые слова.
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