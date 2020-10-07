Бывшая жена создателя "Ералаша" обнажилась и показала наездницу на глазах у дочери

Анна Грачевская в свои 34 года может похвастаться небывалой красотой и грацией. Женщина находится в отличной форме. Она не перестает радовать подписчиков ее "Инстаграм" свежими фото.
Побывав на отдыхе в Турции, бывшая жена создателя "Ералаша" Бориса Грачевского привезла очередную горячую фотосессию. При этом фотографом выступила ее восьмилетняя дочь. "Фотограф Василиса. Я художник, я так вижу", – подписала снимки Анна.
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На кадрах инстадива предстала в бордовом купальнике верхом на надувном фламинго. Подписчики оценили старания дочери Анны и роскошные формы женщины.
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Анна Грачевская не скрывает, что несколько раз делала пластические операции. Не так давно она поправила свой нос. Женщина призналась, что очень боялась, но все прошло хорошо. Теперь Анна во всей красе блистает в своем "Инстаграм", и даже фотошопом пользоваться не надо.
В девичестве уроженка Харькова Анна носила фамилию Панасенко. Девушка стала известной после замужества с создателем "Ералаша" Борисом Грачевским. Они стали семьей в 2010 году. Анна родила мужу дочь. Однако вскоре пара распалась. Развод был скандальным и мучительным. Не обошлось без взаимных обид и ссор. Позже Анна вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина.
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