"Это альфонс": бывший сожитель должен Волочковой умопомрачительную сумму

Анастасия Волочкова раскрыла нелицеприятную правду об отношениях со своими бывшим избранником – Игорем Вдовиным. Танцовщица заявила, что мужчина нагло использовал ее, как кошелек и способ стать известным.

Балерина эмоционально отреагировала на известие о скорой свадьбе Игоря Вдовина и телеведущей Елены Николаевой. Бизнесмен подарил избраннице роскошное кольцо с бриллиантом, стоимостью более двух с половиной миллионов рублей.



На своей странице в соцсети Анастасия Волочкова призналась, что ее обескураживает тот факт, что "у альфонса грядет свадьба". "Это позорище, фальшь, лицемерие", – высказалась звезда. Более того, она отметила, что торжество Вдовина и его новой спутницы пройдет за ее счет.

Королева шпагата утверждает, что бизнесмен 13 лет назад занял у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул. По словам Анастасии Волочковой, бывший возлюбленный забрал все ее деньги. Знаменитость сделала его публичным человеком, а он отплатил ей черной неблагодарностью. "Я вам правду скажу, это альфонс", – призналась артистка.

Анастасия Волочкова также рассказала, что никогда не была официально замужем за Игорем Вдовиным. Их свадьба в 2007 году была фиктивной. Кроме того, балерина призналась, что у нее с предпринимателем месяцами не было интима из-за того, что он увлекся йогой.

"Он был мыльным пузырем и только за счет моего имени публичного вылез, как говорится, в свет и пользовался моим именем", – вспомнила Анастасия Волочкова. Звезда заверила, что у нее в жизни все хорошо. Сейчас ее беспокоит только то, что Игорь Вдовин отказывается выплачивать ей долги. Поэтому знаменитость намерена обратиться в суд.