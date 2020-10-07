Повезло: Клюкина из "Холостяка" отреагировала на ДТП с участием Коротковой

Дарья Клюкина призналась, что в шоке от произошедшего. Модель испытывает страх и грусть. Девушка отметила, что на месте Виктории Коротковой мог бы быть любой водитель. Девушке повезло, ведь, когда ее вынесло на встречную полосу проезжей части, никто не врезался в ее машину.
"Отделалась гематомами и сотрясением мозга. Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего", – подчеркнула Дарья Клюкина.
Модель выразила соболезнования родственникам погибшего. Клюкина добавила, что комментировать ситуацию, в которую попала Короткова, сложно. Модель боится, что ее поймут неправильно. Дарья хочет поддержать Викторию. Модель обещала быть рядом с подругой в трудный момент.
Напомним, звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова попала в аварию на Кутузовском проспекте столицы. Модель была за рулем "Гелендвагена", когда наехала на пешехода, который скончался на месте. Саму Короткову госпитализировали. На следующее утро девушка в сопровождении полицейских покинула медицинское учреждение.
Как писали "Дни.ру", погибший в ДТП переходил дорогу в неположенном месте. Виктория Короткова управляла транспортным средством в трезвом состоянии.
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