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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 12, 2018
просмотры: 123

После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию

567

Сетевые остряки заметили, что популярные рэп-исполнители выбирают себе крайне похожих девушек. Если не всматриваться, то может возникнуть ощущение, будто бы это одна и та же барышня. Для представительниц прекрасного пола это весьма сомнительный комплимент – ведь даже надеть похожие платья для них может стать поводом для расстройства. Тут же речь идет о чертах лица и особенностях фигуры. В компанию к ним, правда весьма ненадолго, попала победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина. Теперь пользователи Сети гадают – уж не ее ли "оригинальностью" обусловлено стремительное расставание с Егором Кридом.

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