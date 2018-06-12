После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию

Сетевые остряки заметили, что популярные рэп-исполнители выбирают себе крайне похожих девушек. Если не всматриваться, то может возникнуть ощущение, будто бы это одна и та же барышня. Для представительниц прекрасного пола это весьма сомнительный комплимент – ведь даже надеть похожие платья для них может стать поводом для расстройства. Тут же речь идет о чертах лица и особенностях фигуры. В компанию к ним, правда весьма ненадолго, попала победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина. Теперь пользователи Сети гадают – уж не ее ли "оригинальностью" обусловлено стремительное расставание с Егором Кридом.
Dni.Ru в преддверии ЧМ-2018 составили рейтинг
Знаменитости появились на красной дорожке в неоднозначных образах
Дмитрий не ожидал получить награду
Певица поразила сексуальным нарядом
Модельер обожает хорошеньких девушек
Популярный блогер, ставшая участницей прямой линии с президентом, раскрыла секрет красоты
Знаменитости расслабляются на "Кинотавре"
Футболисты продлили безвыигрышную серию
Артистка удивила нарядом
Актер появился на "Кинотавре"
О победительнице шоу "Холостяк" ходят самые разные слухи
Шоумен подтвердил, что покидал Россию, однако отказываться от ее гражданства не собирается
Певицу уже выписали из больницы
Обсуждения ролика не стихают уже неделю